Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool berabere kaldı

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:35
<p>İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.</p>

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Fulham ile Liverpool 2-2 berabere kaldı.

<p>Craven Cottage Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Fulham, 32. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.</p>

Craven Cottage Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Fulham, 32. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

<p>Rakibine 64. dakikada Darwin Nunez'in şık golüyle cevap veren Liverpool, durumu 1-1'e getirdi. Mitrovic, 72. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak Fulham'ı 2-1'lik skorla bir kez daha öne taşıdı. </p>

Rakibine 64. dakikada Darwin Nunez'in şık golüyle cevap veren Liverpool, durumu 1-1'e getirdi. Mitrovic, 72. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak Fulham'ı 2-1'lik skorla bir kez daha öne taşıdı. 

<p>Liverpool, 80. dakikada sahneye çıkan Muhammed Salah ile yeniden beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.</p>

Liverpool, 80. dakikada sahneye çıkan Muhammed Salah ile yeniden beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

<p>Bu sonuçla iki takım da lige birer puanla başladı.</p>

Bu sonuçla iki takım da lige birer puanla başladı.

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