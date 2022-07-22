Alman futbolunun efsanesi Uwe Seeler yaşamını yitirdi
Almanya'nın efsane futbolcularından olan, dört dünya kupasında da gol atma başarısı gösteren ilk isim olan Uwe Seeler yaşamını yitirdi.
Almanya'nın efsane ismi, aynı zamanda dünya futbolunun unutulmazlarından olan, rekorların adamı Uwe Seeler, yaşamını yitirdi.
TÜM KARİYERİNİ HAMBURG'A ADAMIŞTI
Batı Almanya formasıyla 72 maçta 43 gol atan ve 4 dünya kupasında mücadele eden Seeler, tüm kulüp kariyerini Hamburg’da geçirmişti. 1966 Dünya Kupası’nda ikinci olan Almanya’nın kaptanlığını yapan Seeler, dört dünya kupasında gol atan ilk futbolcu unvanına da sahipti.
Almanya’nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Seeler, kafa vuruşları ve en beklenmedik açılardan gol atma yeteneği ile ünlüydü. Ayrıca alçakgönüllülüğü ve adaleti ile tanınıyordu ve memleketi Hamburger SV’ye olan sadakatiyle saygı görüyordu.
Hamburg ile 580 maçta 490 gol atarak futbol tarihinin en önemli isimleri arasına giren Seeler’in ölümü sonrası, Hamburg Yönetim Kurulu Üyesi Jonas Boldt, “Onu asla unutmayacağız” açıklamasını yaptı. Boldt, “Seeler, iyi bir insandı. Sadelik, sadakat, yaşama sevinci doluydu. Hamburg’un özüydü” ifadelerini kullandı.
ALMANYA'NIN İLK GOL KRALI
Hamburg tarihinin tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan Seeler, 2003 yılında Hamburg’un fahri vatandaşı oldu. Hamburg belediyesinden yapılan açıklamada, “Hamburg, Uwe Seeler’in yasını tutuyor. Bundesliga’nın ilk gol kralıydı” denildi. Seeler, 1963’te kurulan Bundesliga’da 137 golle hala Hamburg’un rekor golcüsü.
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