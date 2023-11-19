Alman hoca penaltıdan yakındı! 'Kurallar daha katı'

Yayınlanma: 19.11.2023 - 09:34

Güncelleme: 19.11.2023 - 09:34

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.

Sözlerine galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik ederek başlayan Nagelsmann, "İlk 10 dakika iyi başladık. Ama ataklarda son hamleleri yapamadık. Daha iyi oynayabilirdik. Takımla alakalı değil. Bireysel performanslarda istek yoktu. Göremedik. Bu olmaması gereken bir şeydi. Rakip çok duygusal, istekli ve azimli oynadı. İkinci yarı biraz daha iyi oynadık. Penaltı değildi ama penaltı mıydı değil miydi tartışmayacağız. Hatalarımızı telafi edeceğiz. İstek ve azim olmadığında taktiksel olarak ne yaparsanız yapın olmaz" diye konuştu.

"KURALLAR DAHA KATI"

Ay-yıldızlı ekibin çok azimli ve istekli oynadığının altını çizen Nagelsmann, "Takım olarak daha hücumcu oynayabilirdik. 4'lü savunmayla oynamamız ileriye dönük bunu iyi yapmalıyız. Savunmamızın hatasıyla, kanatlardan yapılan hatalarla goller yedik" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın kazandığı penaltıyla ilgili konuşan Alman teknik direktör, "Kai'nin kolu doğal konumdaydı. Bence penaltı değildi. Kurallar, uluslararası arenada Bundesliga'ya göre biraz daha katı" sözlerini sarf etti.