Karşılaşmaya devam edemedi: A Milli Takım'da sakatlık!

Emre Akbaba, A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 23:38
Karşılaşmaya devam edemedi: A Milli Takım'da sakatlık!
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A Milli Takım'ın, Almanya ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşandı.

Milli Takım'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, 34. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.

Emre Akbaba yerine Abdülkadir Ömür oyuna dahil oldu.


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