Alman kulübün teklifine sıcak bakıyor: Beşiktaş'ta ayrılık kararı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Werder Bremen'den transfer teklifi aldığı iddia edilen Beşiktaşlı Onur Bulut'un ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 09:50
Alman kulübün teklifine sıcak bakıyor: Beşiktaş'ta ayrılık kararı!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ta taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Onur Bulut kariyerine Almanya'da devam etmenin hazırlıklarını yapıyor.

Beşiktaş, 29 yaşındaki deneyimli futbolcuyu geçen sezon ara transfer döneminde 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Kayserispor'dan transfer etmişti. Siyah-beyazlı formayla 41 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Onur'un son dönemde taraftarların bitmek bilmeyen protestoları ve Werder Bremen'den gelen sürpriz teklif nedeniyle ayrılmaya karar verdiği ileri sürüldü.

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'la Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, Werder Bremen'in teklifine sıcak bakıyor.

SANTOS'TAN ONAY BEKLENİYOR

Kayserispor'dan olaylı bir şekilde transfer edilen Onur Bulut'un taraftar tepkisi yüzünden siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırarak, Bundesliga'ya gitmek istediği öğrenildi.

Valentin Rosier'i satış opsiyonuyla birlikte Nice'e kiralayan Beşiktaş'ın Onur Bulut'u elden çıkarmaya şu an için sıcak bakmıyor. Siyah-beyazlıların, Teknik Direktör Fernando Santos'un onaylaması halinde deneyimli oyuncunun Werder Bremen'e transferine izin vereceği belirtildi.


onur bulut haberleri beşiktaş haberleri werder bremen haberleri transfer haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Sivasspor maçı öncesi Beşiktaş'ta sürpriz eksik!

Sivasspor maçı öncesi Beşiktaş'ta sürpriz eksik!
Adı Beşiktaş'la anılıyordu: Nemanja Matic'in yeni takımı belli oldu

Adı Beşiktaş'la anılıyordu: Nemanja Matic'in yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi 6 eksik

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi 6 eksik

En Çok Okunan Haberler