Alman medyasından flaş iddia: Süper Lig devlerinden Salih Özcan hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:48
Alman medyasından flaş iddia: Süper Lig devlerinden Salih Özcan hamlesi!
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Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarında olduğu iddia edildi.

Bild'de yer alan habere göre, iki takımın milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Marsilya, Lyon ve Rennes gibi Fransız ekiplerinin de 26 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı öne sürüldü.

Sky'da yer alan habere göre ise Salih Özcan, transferin bitmesine kısa bir süre kala Dortmund'dan ayrılık seçeneklerini değerlendiriyor. Hannover'in de Salih'e ilgisi olduğu ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalininin zayıf olduğu vurgulandı.

TEKLİF GELMESİ DURUMUNDA DEĞERLENDİRİLECEK

Borussia Dortmund'un ise beklentilerini karşılayacak teklifler gelmesi durumunda Salih için transfer görüşmesi yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcunun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Dortmund'da oynayan Salih Özcan, Alman ekibinde çıktığı 70 maçt 2 asist yaptı.


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