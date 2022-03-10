Alman scout'lar Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ve Can Bozdoğan'ı locadan izlediler
Beşiktaş'ın iki yıldızı Ersin Destanoğlu ve Can Bozdoğan, Almanların radarına girdi. Alman ekibi Leipzig'in yönetici ve scout'larının bir Türk iş insanının locasında, genç yıldızları izlediği ve rapor hazırladığı öğrenildi.
Beşiktaş’ın, genç oyuncuların olduğu bir kadroyla çıktığı Medipol Başakşehir maçında misafirleri vardı.
Heyecanlı mücadeleyi, gençlere önemli yatırım yapan Alman ekibi Leipzig'in yönetici ve scout'ları, tanınmış bir Türk iş insanının locasında izledi. Alman yetkililer iki Beşiktaşlı futbolcu hakkında rapor hazırladı. Söz konusu futbolcuların altyapıdan çıkan 21 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu ile sezon başında Schalke'den satın alma önceliğiyle kiralanan Can Bozdoğan olduğu öğrenildi.
İki futbolcuya olumlu not verildi. Ersin'i, Leipzig dışında Fransız kulüplerinin de yakından takip ettiği biliniyor. Can'ın bonservisinin ise sezon bitince Beşiktaş'a geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
2000’LER KARA KARTAL’IN
Süper Lig'de 2000 yılı ve sonrasında doğan futbolculara en fazla süreyi veren kulüp Beşiktaş. Toplamda 6 futbolcu, 5241 dakika siyah-beyazlı formayı giydi. Ersin, 2160 dakikayla en fazla süre alan genç oyuncu durumunda.
İlgili Haberler
- Frutti Extra Bursaspor, lidere direnemedi! Gran Canaria: 87 - Frutti Extra Bursaspor: 81
- Sivasspor'da Yatabare şoku!
- Fenerbahçe-Trabzonspor maçının disiplin sevkleri açıklandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
- Oyuncak tabancayla markette soygun girişimi
- Bursa'da hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
- Beşiktaş’ta kavgayı ayırmaya çalışan kurye, silahla vuru
- 7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürmüş
- Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
En Çok Okunan Haberler
- Andy Murray'den Ukraynalı çocuklara destek
- CHP'li Bakan'dan Bakan Soylu'ya 'askeri öğrenci' sorusu
- Japonya'dan Ukrayna'ya yardım
- Çernobil'de korkutan gelişme
- Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı!
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Böbrek sağlığını korumak için bu uyarılara dikkat!
- Meyve-sebzeler nasıl daha iyi temizlenir?
- 'Erken teşhis edilmezse, ölümle sonuçlanabilir'
- Susuzluk idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyor