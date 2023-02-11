Deprem sonrasında ihtiyaçların karşılanması için ön mali kontrole tabi harcamalarda limit yükseltildi

Deprem sonrasında ihtiyaçların karşılanması için ön mali kontrole tabi harcamalarda limit yükseltildi.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 15:27
Deprem sonrasında ihtiyaçların karşılanması için ön mali kontrole tabi harcamalarda limit yükseltildi
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Kahramanmaraş'taki depremler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için ön mali kontrole tabi harcamalarda limit, olağanüstü hal (OHAL) döneminde geçerli olmak üzere, yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan genelgeye göre, depremlerle ilgili alımlarda harcama sürecini hızlandırmak amacıyla mali hizmetler birimince zorunlu olarak ön mali kontrole tabi tutulması gereken harcamalara ait limit artırıldı.

OHAL dönemi için geçerli uygulama kapsamında, söz konusu limitler mal ve hizmet alımları için 15 milyon lira, yapım işleri için 45 milyon lira olarak uygulanacak.


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