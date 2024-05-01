Alman yıldızdan Kim Min-Jae'ye destek!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Bayern Münih'te Alman kaleci Manuel Neuer maçın ardından konuştu. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Güney Koreli savunmacı Kim Min Jae'ye ilişkin konuşan Neuer, "Soyunma odasına konuştuk. Hatalar olabilir, bu futbolun bir parçası. Bu, onun sonraki maçlarda kötü performans göstereceği anlamına gelmiyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:36
Alman yıldızdan Kim Min-Jae'ye destek!
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Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer, Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Neuer, Real Madrid maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen takım arkadaşı Kim Min Jae'ye destek verdi.

Alman eldiven, "Soyunma odasına konuştuk. Hatalar olabilir, bu futbolun bir parçası. Bu, onun sonraki maçlarda kötü performans göstereceği anlamına gelmiyor. Bu maçta da çok iyi oynadığı anlar vardı. Ancak belki de bazı kritik anlarda doğru kararı veremedi, bu da futbolda her zaman olur" dedi.

Manuel Neuer

THOMAS TUCHEL'DEN ELEŞTİRİ

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Güney Koreli oyuncusu için, "İlk golde Vinicius'a karşı ilk hamleyi çok erken yaptı ve Toni Kroos'un pasına yakalandı. İkinci golde ise maalesef başka bir hata yaptı" eleştirisinde bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Kim Min Jae, Real Madrid ile oynanan maçta ilk golde Vinicius Junior'u kaçırdı ve Brezilyalı yıldız fileleri havalandırdı. Güney Koreli stoper, ikinci gol önccesi ise ceza sahasında Rodrygo'yu düşürdü ve penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıda topun başına geçen Vinicius, Real Madrid'in ikinci golünü attı.

Bayern Münih'te bu sezon 33 maçta süre bulan Kim Min Jae, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.


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