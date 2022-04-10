Almanlar, Arda Güler'i konuşuyor: Sıra dışı bir yetenek

10 Nisan 2022 Pazar, 14:15

Fenerbahçe'de oynadığı oyunla göz dolduran 17 yaşındaki genç yetenek Arda Güler, şöhretini dünya arenasına taşımayı başardı.

Almanya'nın en ünlü spor kanallarından olan Sport 1'de derbi öncesi gündem Arda Güler'di.

"MESUT ÖZİL'İN YERİNE ALEX'İ ÖRNEK ALDI"

Alman kanalında, Arda Güler için "Mesut Özil'in veliahtı olabilecek bir yetenek. Ancak o kendisine Alex de Souza'yı örnek aldı. Arda Güler sıra dışı bir yetenek ve şimdiden Süper Lig'i sarsmaya başladı" sözleri dikkat çekti.

ARDA'YLA GOL ORANI İKİ KATINA ÇIKTI

Arda Güler hakkındaki övgülerini sürdüren Alman kanalı, "Geleceğin büyük yıldız adayı Arda Güler sahadayken, Fenerbahçe rakip ağları tam 14 defa havalandırdı. Kanarya bu maçlarda sadece 2 gol yedi. Arda'lı periyotta sarı-lacivertlilerin gol oranı 4.4 gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Taraftarlar 17 yaşındaki Arda Güler'i pazar gecesi Kadıköy'de ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı sahada görmek istiyor. Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın genç futbolcuyu karşılaşma sonuna, sarı-kırmızılıların yorulduğu anlara saklaması bekleniyor " ifadelerini kullandı.

"EMRE MOR OLMADI AMA..."

Son olarak Alman kanalında, "Emre Mor büyük bir yıldız olacaktı ama olamadı. Şimdi Türkler Arda'dan daha büyük bir yıldız olmasını bekliyor" yorumu yapıldı.

ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, genç futbolcusuna, ilk defa Vitor Pereira döneminde şans vermişti. Fenerbahçe A Takımı ile ilk maçına Avrupa Kupası elemelerinde Helsinki karşısında çıkan Arda, bu maçta takımına skor katkısı sağlamasa da oynadığı oyunla Fenerbahçe taraftarının kalbine girmişti.

Süper Lig'de ilk defa Antalyaspor karşısında son 3 dakika oyuna giren Arda Güler, 1 asistle maçı tamamlamıştı.

Fenerbahçe kariyerinde ilk 11 olarak çıktığı ilk maçta 73 dakika sahada kalan genç futbolcu, gol ve asist yapmamış olsa da oynadığı futbolla takımına galibiyeti getiren isimlerdendi.

1 GOL 1 ASİST

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında durum 2-2 iken oyuna giren Arda, takımını 3-2 öne geçiren golü attı. Uzatma dakikalarında yaptığı şık asistle maçın skorunu 5-2 olarak ilan etmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında sonradan oyuna giren yıldız futbolcu uzatma dakikalarında attığı klas gol ile adından söz ettirmişti.

Güler, toplamda ligde 8 maçta 196 dakika süre aldı ve attığı iki golün yanı sıra yaptığı iki asistle direkt olarak 4 gole katkı sağladı.