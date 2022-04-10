Kadro dışı kalan Mesut Özil'den derbi paylaşımı: Başarılar takım

10 Nisan 2022 Pazar, 13:42

Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar (bugün) derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 20.30'da Ülker Stadı'nda ağırlayacak.

Sarı lacivertlilerde kısa bir süre önce Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil'den, dev mücadele öncesi bir paylaşım geldi.

Özil, kişisel Instagram hesabından takım ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Takım" notunu düştü. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Derbiden bir gün önce Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, yaptığı açıklamalarda Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasına da değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak böyle bir karar verildi, kulüp bu kararın arkasında şu an. Bir karar aldık, yeni bir polemik sayfası açmaya gerek yok."

"MESUT, FENERBAHÇE'DE KALMAYA DEVAM EDECEK"

Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından oyuncunun menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de kalmaya devam edeceğini belirten Söğüt, "Bu şekilde bir olay yaşandı diye kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin" ifadelerine yer vermişti.

26 MAÇTA 9 GOL 2 ASİST

Özil, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 31. dakikada attığı golle takımını öne geçirmişti.

Kanarya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 26 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti.