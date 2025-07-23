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Almanlar duyurdu: Bryan Zaragoza'dan Fenerbahçe'ye ret!

Almanlar duyurdu: Bryan Zaragoza'dan Fenerbahçe'ye ret!

23.07.2025 19:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Almanlar duyurdu: Bryan Zaragoza'dan Fenerbahçe'ye ret!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in 23 yaşındaki İspanyol oyuncusu Bryan Zaragoza'nın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Bryan Zaragoza transferi için Bayern Münih ile görüştüğü; ancak İspanyol oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı duyuruldu.

Alman basınından Kicker, Bayern Münih'in 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe ile anlaştığını açıkladı.

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FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Kicker, Bayern Münih'in toplamda 17 milyon Euro'ya transfer ettiği Bryan Zaragoza için Fenerbahçe ile çift haneli rakamların altında bir bedele el sıkıştığını belirtti.

Öte yandan habere göre, Fenerbahçe'nin Bryan Zaragoza için yaptığı teklifi Jose Mourinho bizzat iletti. Ancak oyuncu, telefonda teklifi reddetti ve sarı-lacivertlilere gelmek istemediğini söyledi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te toplam 7 maça çıkabilen Bryan Zaragoza, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Geçen sezonu Osasuna'da kiralık geçiren Zaragoza, 1 gol atıp 6 asist yaptı.

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