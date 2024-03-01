Almanlar duyurdu: Emre Can ve 5 yıldız isme EURO 2024 şoku!

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın, Emre Can'ın da aralarında bulunduğu 6 önemli ismi EURO 2024 kadrosuna almayabileceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:44
Almanlar duyurdu: Emre Can ve 5 yıldız isme EURO 2024 şoku!
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EURO 2024 A Grubu'nda yer alacak olan ev sahibi Almanya'da teknik direktör Nagelsmann kadroda revizyon yapabilir.

Almanya Milli Takımı'nın yıllardır ana iskeletini oluşturan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'dan 6 oyuncunun kadrodaki yerinin garanti olmadığı öne sürüldü.

DORTMUND'DAN 4 İSİM 

Ajansspor'un Bild'den aktardığı habere göre; Bundesliga'da liderin 20 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Dortmund, zor zamanlardan geçiyor. Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann ise, Dortmund'un ligdeki kötü gidişini göz önünde bulundurarak, sarı-siyahlıların önemli isimlerini kadroya almayabilir.

Mats Hummels, Emre Can, Nico Schlotterbeck ve Niklas Süle kendilerini turnuvanın dışında bulma tehlikesiyle karşı karşıya.

BAYERN'İN YILDIZLARI DA TEHLİKEDE

Nagelsmann'ın ayrıca, Bayern Münih'in yıldız isimleri Leon Goretzka ve Serge Gnabry'ye de Euro 2024 kadrosunda yer vermeyebileceği kaydedildi.

KROOS GERİ DÖNÜYOR! 

Öte yandan Real Madrid'in deneyimli oyuncusu Toni Kroos ise milli takıma dönebilir.

34 yaşında olmasına rağmen bu sezon eflatun-beyazlılarda 34 maçta forma giyen ve etkili performans sergileyen tecrübeli futbolcunun, son kez büyük bir turnuvada Almanya Milli Takımı'nda görev yapması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Kroos, geçtiğimiz aylarda milli takımı bıraktığını açıklamıştı.


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