Almanya Milli Takımı'nın başına Julian Nagelsmann getirildi

Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:47

Güncelleme: 22.09.2023 - 12:50

Alman Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann oldu.

Almanya Futbol Federasyonu, 36 yaşındaki teknik adam Nagelsmann ile 31 Temmuz 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

NAGELSMANN: "KENETLENECEĞİZ"

İmza sonrası konuşan Nagelsmann, "Kendi ülkemiz oynayacağımız bir Avrupa şampiyonası var. Bu özel bir şey. Birkaç on yılda bir olan bir şey. Her şeyi harika bir ülkede harika bir turnuvaya sahip olma gerçeğiyle açıklıyorum. Bu zorluğun üstesinden gelmek için büyük bir arzu duyuyorum. Dortmund'daki görünüm bir başlangıçtı. Gelecek yıl birbirimize kenetlenmiş bir takım olacağız" dedi.

NEUENDORF: "OLAĞANÜSTÜ BİR HOCA"

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, "Gelecek yılki Avrupa Şampiyonası tüm Almanya futbolu için büyük önem taşıyor. Nagelsmann'ın milli takım hocası olması yeni bir ilham verecektir ve EURO 2024'te başarı getirecektir. Nagelsmann, yeni görevine en üst düzeyde motivasyonla yaklaşan olağanüstü bir teknik direktör. Şimdi hepimiz önümüzdeki turnuvaya odaklanacağız ve Nagelsmann'ı destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

VÖLLER: "LİSTEMİZDEKİ İLK İSİMDİ"

Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler, "Nagelsmann, listemizdeki ilk isimdi. Kendisi sadece mutlak bir futbol uzmanı değil, aynı zamanda bir takıma liderlik edebileceğini, motive edebileceğini en üst seviyede kanıtlamış biri. Yardımcı antrenörleri de Sandro Wagner ve Benjamin Glück olacak. Nagelsmann, nitelikleri ve karakteriyle EURO 2024'te başarılı olmamızı sağlayacak" açıklamasını yaptı.