Almanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Fransız oyuncuya kanca!

Fenerbahçe'nin, Borussia Mönchengladbach forması giyen Nathan Ngoumou'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Almanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Fransız oyuncuya kanca!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 22:24

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bild'in haberine göre; Fenerbahçe, Borussia Mönchengladbach forması giyen Nathan Ngoumou'yu gündemine aldı.

Haberde, Borussia Mönchengladbach'ın Nathan Ngoumou ve Tomas Cvancara gibi oyunculardan toplamda 20 milyon euro bonservis geliri beklediği ve Cvancara'ya da Galatasaray'ın talip olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Nathan Ngoumou, bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla çıktığı 11 maçta skor katkısı sağlayamadı.


Etiketler: #fenerbahçe #borussia mönchengladbach #Nathan Ngoumou

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