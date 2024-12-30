Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye iki müjde!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın Hatayspor maçında kadroda yer alacakları iddia edildi..

Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye iki müjde!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:21

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, Başakşehir maçında sakatlanmış ve Eyüpspor maçında forma giyememişti.

Öte yandan Livakovic ve Oğuz Aydın'ın tedavilerinde sona gelindi. Sağlık heyeti, iki futbolcunun da yakın zamanda çalışmalara başlayacakları iddia edildi.

HATAYSPOR MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEKLER

NTV Spor'da yer alan habere göre; Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, şans verilmesi halinde Hatayspor maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 5 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Hatayspor'u konuk edecek.


Etiketler: #Dominik Livakovic #fenerbahçe #Oğuz Aydın #hatayspor

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