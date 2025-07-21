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Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

21.07.2025 20:02:00
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Cumhuriyet Spor
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Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Almanya Bundesliga'da Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki Fransız oyuncu Enzo Millot ile ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray, bir süredir radarında olan ve önceki sezonlarda da transfer girişiminde bulunduğu Enzo Millot için yeniden harekete geçti.

Almanya'dan Bild gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, Fransız orta saha oyuncusunun menajeriyle görüşmelere başladı.

GALATASARAY'DAN CAZİP TEKLİF

Haberde Galatasaray'ın oyuncuya cazip bir maaş önerdiği ve Millot'un bu teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.

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Transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemesi gerekiyor.

BORUSSIA DORTMUND DA İLGİLENİYOR

Öte yandan Bundesliga devi Borussia Dortmund'un da Enzo Millot'u yakından takip ettiği ve transfer gelişmelerini izlediği ifade ediliyor.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Alman ekibi Stuttgart ile 3 yıllık kontratı bulunuyor.

43 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Stuttgart'ta geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Millot, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #Stuttgart #Enzo Millot

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