Ralf Rangnick'ten Türkiye yorumu: 'Almanya kadar hırslı bir takım'

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, yarın Türkiye ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında "Almanya kadar hırslı bir takım ile karşılaşacağız" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:02
Ralf Rangnick'ten Türkiye yorumu: 'Almanya kadar hırslı bir takım'
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Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye'nin Vincenzo Montella ile daha hücumcu bir oyun sergilediğini, yarınki maçta iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Viyana'da özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick açıklamalarda bulundu. Yakaladıkları havayı devam ettirmek istediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Farklı bir heyecan bizim için. Bunlar test maçları. Hazırlık maçı da olsa kurmuş olduğumuz sistemi çok iyi seviyede tutmamız gerekiyor. Çocuklar zaten bu işin üstesinden çok iyi geliyorlar. İhtiyacımız olan tek şey bu havayı devam ettirmek" diye konuştu.

"DAHA HÜCUMCU BİR TAKIM"

A Milli Futbol Takımı'nın Vincenzo Montella ile daha kompakt ve hücumcu oynadığını dile getiren Rangnick, "Son maçlarda, Almanya maçına nazaran daha kompakt bir saha dizilişi gördük. EURO 2024 öncesinde son test maçları. Dolayısıyla Türkiye’ye karşı oynayacağımız maç adım adım üstüne koyduğumuz sistem için önemli. Almanya kadar hırslı bir takım ile karşılaşacağız. Özellikle Montella’nın gelişinin ardından daha kompakt, daha hücumcu, oyuncuları daha bireysel olarak kullanan bir takımlar. Ama bizim yarınki hedefimiz iyi bir sonuç almak" şeklinde konuştu.


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