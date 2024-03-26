Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya, hazırlık maçında kendi sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Milli arada hazırlık maçları heyecanı sürüyor.
Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya kendi sahasında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Almanya son oynadığı hazırlık maçında Fransa deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Hollanda ise kendi evinde ağırladığı İskoçya'yı 4-0 mağlup etmişti.
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