Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya, hazırlık maçında kendi sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:44
Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Milli arada hazırlık maçları heyecanı sürüyor.

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya kendi sahasında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Almanya son oynadığı hazırlık maçında Fransa deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Hollanda ise kendi evinde ağırladığı İskoçya'yı 4-0 mağlup etmişti.


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