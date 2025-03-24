Almanya, Kimmich ile yarı finalde!

Almanya, Kimmich'in 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçta İtalya'yla 3-3 berabere kaldı ve Uluslar Ligi'nde yarı finaline yükseldi.

Almanya, Kimmich ile yarı finalde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:08

UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Almanya'nın golleri 30. dakikada penaltıdan Joshua Kimmich, 36. dakikada Jamal Musiala ve 45. dakikada Tim Kleindienst kaydetti. Kimmich, bu iki golde de asisti yapan isim oldu.

3-0'dan geri dönen İtalya'nın golleri 49 ve 69. dakikalarda Moise Kean, 90+5. dakikada penaltıdan Giacomo Raspadori'den geldi.

İlk maçı 2-1 kazanan Almanya, bu beraberlikle birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finaline yükseldi. Almanlar'ın rakibi Portekiz oldu.


Etiketler: #Almanya #italya #uefa uluslar ligi

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