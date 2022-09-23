Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, kendi sahasında Macaristan'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 10:42
Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

A Ligi 3. Grup'ta yer alan Almanya, kendi evinde Macaristan'ı ağırlayacak.

Saat 21:45'te başlayacak mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Almanya, gruptaki 4. maçında kendi sahasında konuk ettiği İtalya'yı 5-2 mağlup etmişti.

Macaristan ise deplasmanda karşılaştığı İngiltere'yi 4-0 mağlup etmişti.


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