Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi!

22 Eylül 2022 Perşembe, 23:45

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Lüksemburg, savunmamızın hatası sonrası 9. dakikada Marvin Martins ile öne geçti. A Milli Takımımız, Kerem'in düşürülmesiyle penaltı kaldı. 16. dakikada topun başına geşen Cengiz Ünder, eşitliği sağladı.

Konuk ekip, 37. dakikada Daniel Sinani'nin golüyle Lüksemburg bir kez daha önde geçti. 39. dakikada Maxime Chanot'nun kendi kalesine attığı golle bir kez daha eşitliği sağladık.

Lüksemburg, 69. dakikada Gedson Rodrigues'ün golüyle yeniden öne geçti. İsmail Yüksek, 87. dakikada ceza sahası dışından attığı harika golle skoru eşitledi.

ULUSLAR B LİGİ'NE YÜKSELDİK

Bu sonuçla birlikte gruptaki 5. maçında 13 puana yükselen Milli takım, yeniden B Ligi'ne yükselmeyi 1 maç kala garantiledi. Milli takım ayrıca grup lideri olarak UEFA EURO 2024 play-offlarına katılma hakkı da kazandı.

Grup ikincisi Lüksemburg ise puanını 8 yaptı.

A Milli Takımımız, C Ligi'ndeki son maçını Faroe Adaları'yla deplasmanda oynayacak. Lüksemburg ise Litvanya'yı ağırlayacak.

STEFAN KUNTZ'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında Lüksemburg'u konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Litvanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Kuntz, Litvanya maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un, yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda hafif sakatlığı bulunan Merih Demiral maç kadrosunda yer almadı.