UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, Avusturya'yı 2 golle geçti!
UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, kendi sahasında ağırladığı Avusturya'yı 2-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa, sahasında Avusturya'yı konuk etti.
Stade de France'da oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazandı ve galibiyeti elde eden taraf oldu.
Mücadelede ilk yarı golsüz sona ererken Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mbappe ve 65. dakikada Giroud kaydetti. Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Giroud maçın yıldızı olmasının yanı sıra ülke tarihinin milli takımda gol atan en yaşlı oyuncusu unvanını da ele geçirdi.
Bu sonuçla Fransa 5 puana yükseldi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı, Avusturya ise 4 puanda kaldı.
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