Fenerbahçe - Sevilla maçı Avrupa basınında: 'Cehennemden canlı çıktı'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:43

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:49

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu'nda oynanan Fenerbahçe-Sevilla maçı Avrupa basınında geniş yer buldu.

Avrupa basını Sevilla'ya toplamda 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'yi şu şekilde sayfalarına taşıdı:

AS: "ŞAMPİYONLUĞA ADIM"

"Sevilla kendisine beraberliğin yettiği maçta Fenerbahçe karşısında varlık gösteremedi. Sevillalı futbolcular Kadıköy'ün büyülü atmosferinde acı çekeceklerini biliyorlardı. Bu maç için çok fazla gerçek var. Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu. Topa sahip olamayan Sevilla için en kötü senaryo gerçekleşti ve haklı bir penaltı pozisyonuyla Fenerbahçe, Valencia'nın penaltısıyla öne geçti. Batshuayi'nin sakatlığı Sevilla'yı rahatlattı ancak Valencia ve King ile Dmitroviç'in kalesi kuşatıldı. Bunların dışında İstanbul'da fazla kalmayacağı belli olan Arda Güler de Sevilla kalesini zorladı. Jorge Jesus'un dediği gibi turnuvada Sevilla'yı elemek için birçok şeye ihtiyaç var."

MARCA: "SEVILLA ACI ÇEKEREK ÇEYREK FİNALDE"

"Sevilla çeyrek finale yükselebilmek için acı çekmek zorunda kaldı. Sevilla taraftarlarının göğsünü kabartmadı ama yine de çeyrek finale yükselmeyi başardı. Sevilla kendi sahasında attığı 2 golü korumanın dışında başka hiçbir şey yapmadı. Fenerbahçe, Sevilla'nın başını her dakika belaya soktu. Sevilla atakları Fenerbahçe kalecisini hiç endişelendirmedi. Sevilla direndi ve bu sayede Fenerbahçe'yi eledi."

MUNDO DEPORTIVO: "CEHENNEMDEN CANLI ÇIKTI"

"Sevilla, Türk cehenneminden canlı çıktı ve 2-0'lık ilk maçın korkulu rövanşında çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe sadece 1 gol farkla kazandı ve bu sonuç Sevilla'yı son 8'e taşıdı. Sevilla yine de acı çekti. Fenerbahçe'de İsmail'in şık vuruşu Dmitroviç'te kalırken Rakitic uzaktan cılız bir şutla Fenerbahçe kalesini denedi. Sevilla bundan başka hiçbir şey yapmadı. VAR müdahalesi ile çalınan penaltıda Valencia affetmedi ve Sevilla'yı ikinci yarıda daha fazla acının beklediğini işaret etti. Fenerbahçeli taraftarlar Sevilla kalecisi Dmitroviç'in bulunduğu bölgeye bazı nesneler fırlattı ve oyun birkaç kez durmak zorunda kaldı. Bu durum Sevilla'ya fayda sağladı."

RELEVO: "BİR ACI DAHA! SEVILLA ÇEYREK FİNALDE"

"Sevilla birçok acı çektiği sezonda bir acı daha çekti ama çeyrek finale yükseldi. İlk yarıda Sevilla adına hiçbir şey olmadı. Fenerbahçe, VAR kararı ile penaltı kazandı. Valencia penaltıyı gole çevirdi ve Sevilla'yı endişelendirdi. İkinci yarıda Sevilla bu endişe dolu dakikalardan hemen kurtuldu. Taraftarların attığı maddeler oyunu soğutsa da Fenerbahçe, Sevilla kalesini abluka altına almayı başardı. Jorge Jesus 2014 yılında Benfica'nın başındayken Sevilla'ya kaybetmişti. Portekizli teknik direktör bu kez turnuvanın dışında kaldı."

EL PAIS:" SEVILLA, TÜRK IZDIRABINDAN KURTULDU"

"Avrupa Ligi'nin kralı yoluna yine devam ediyor. İstanbul'dan ilk maçtaki avantajlı skorun sayesinde kurtulmayı başardılar. Istırap seviyesinde bir oyuna rağmen çeyrek finale yükselmeyi başardılar. Sevilla, Kadıköy'deki atmosferin büyüsünden etkilendi. VAR, Alex Telles'i cezalandırdı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Valencia golü attı. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe daha çok saldırmaya başlasa da Sevilla savunmada pek fazla hata yamadı. Jorge Jesus riskli bir kararla Enner Valencia ve genç yetenek Arda Güer'i saha kenarına aldı."

ABOLA: "JESUS, SEVILLA'YI BOĞDU AMA ELENDİ"

"Fenerbahçe, Sevilla'dan çok daha üstündü ancak Jorge Jesus'un takımı, bu Perşembe günü 1-0'lık galibiyete rağmen Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. İspanya'daki 2-0'lık maçın ardından Fenerbahçe, göz kamaştırıcı bir gösteri yaptı, ancak bitirme anındaki etkisizlik Jorge Jesus'un takımı için ölümcül oldu. Jesus, 2014'te Benfica'ya elenmişti. Kuşkusuz onları cellat olarak görüyor."