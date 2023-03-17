Spor yazarları Fenerbahçe - Sevilla maçını değerlendirdi: 'Tur tribüne kurban gitti'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:23

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:54

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen toplamda 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Spor yazarları, Fenerbahçe - Sevilla maçı sonrası köşelerinde değerlendirmelerde bulundu.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Hilmi Türkay: Benfica’nın hocasıyken Sevilla’ya penaltılarla kaybeden Jorge Jesus, kurada yine İspanyol ekibi çıktığında mutlu olmuştu. 2014’ten bu yana geçen 9 yıllık süreç sonrası Fenerbahçe’nin teknik direktörü olan Jesus, “O günün rövanşı olacak” deyip durumu iyi değerlendirmek istiyordu. Sevilla eski Sevilla değildi, İspanya Ligi’nde zor günler geçiriyordu. Fenerbahçe için rakibin bu durumu bir avantajdı. Ümitlendik. Heyecanlandık. Ama olmadı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybettik. Dönüşte fatura Jesus’a kesildi. Takım dizilişinde hatalar yaptığı öne sürüldü. Tur mucizelere kalmıştı. Stat tamamen dolmuştu yine. Kadroda “radikal” değişiklikler vardı. F.Bahçe baskılı başladı, sonra duruldu. 41. dakikada Valencia’nın penaltı golü ibreyi bize çevirdi. Tribünlerin de motivasyonu arttı. İkinci yarıya coşkuyla girdik, üst üste ataklar izledik. Sevilla, F.Bahçe’nin temposunu düşürmek için her türlü “çirkinliği” yaptı. Gecenin sonunda 1-0’lık galibiyet çeyrek final için Sarı-lacivertlilere yetmedi. Bu Sevilla’yı izledikten sonra “F.Bahçe’ye yazık oldu” demek en doğrusu. (Cumhuriyet)

"5.5 DAKİKALIK İHANET"

Uğur Meleke: "Dün, sezonun en önemli maçının santrası itibariyle fabrika ayarlarını kısmen hatırladı Jesus. Neden 11’de olduğunu kendisi de anlamayan Oosterwolde dışında uyumlu ve tutkulu bir oyuncu grubu vardı sahada. Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi önde baskıyla başladı, kaybettiği topları çabuk geri kazandı.

54'üncü dakikada son derece manasız bir şekilde kale arkasından yabancı madde yağdı sahaya. O anlarda iyi bir hava yakalayan oyuncuların ritmini o spor teröristleri düşürdü. Dmitrovic yerde kaldı. Hakem anons yaptırdı. Altay uyarı yapmak için 100 metreden geldi oralara. Beş buçuk dakikalık bir ihanet yaşandı adeta orada. Ve muhtemelen Fenerbahçe’nin galip gelmesini istediklerini iddia eden o spor teröristleri, maçın ritmini söndürdüler o yabancı maddelerle. (Hürriyet)

"TUR TRİBÜNE KURBAN GİTTİ"

Ercan Güven: "Popülizme gerek yok. İlk yarıda bir gol bulduktan sonra ikinci devre maçı penaltılara taşıyacak, hatta farklı kazanacak baskıyla oynayan Fenerbahçe, turu kaybettiyse, sebebi tribündür.

İkinci yarı Valencia’nın gol denemesi geldiğinde Sevilla tam şaşkın durumdaydı. Tam da o sıralar tribünden yabancı madde atmak neyin nesiydi? Dmitrovic tahrik etmiş olabilir. Lakin böyle mi bozulur takımın konsantrasyonu? Oynayamayan Sevilla’yı diriltmeye çalıştı tribündeki birileri." (Milliyet)

"TAKIMI SEYİRCİ DURDURDU"

Attila Gökçe: "Hakemin ricasıyla Fenerbahçeli futbolcular, tribünlerin önüne giderek 'ricacı' oldu. Sessizlik ve sükunet istediler. Bunun Türkçesi şuydu: Bırakın da oynayalım. Sevilla’yı değil bizi bozuyorsunuz! Fenerbahçe’yi hayatın en büyük değeri olarak kalplerinde aşkla yaşatan tribün ahalisinin, sahaya yabancı madde yağdırarak takımın ritmini bozması! Boşuna dememişler 'Aşkın gözü kördür' diye..." (Milliyet)

Gürcan Bilgiç: "Tribünler yükünü almış, umudunu – inancını sahadakilere gösterdi. Ama maçın başındaki tempoyu yitirip, "seyirci" moduna geçince, Sevilla'nın istediği düşük tempoya geçildi. Yarım pozisyonun bile olmadığı ilk yarıda, Ferdi'nin etkili bindirmesinde Telles'in açılan kolu, penaltı golünü getirdi. İkinci yarıda Fenerbahçe adına taktik hamleler vardı ama Sevilla'nın planı maçı "çamura" yatırmak oldu. Vakit geçirmeler başladı. Yere düşen kalkmadı, hakem üstüne oynandı ve seyirci de bu oyuna geldi. Fenerbahçe tempoyu eline geçirip, şutlarla kaleye yaklaşıyordu ki, kendi seyircisi maçı durdurdu. Olacak iş değil… Jesus'un altı Türk oyuncuyla başladığı maçta Arda ve İsmail kendi sahnelerini mükemmel oynadılar. Ferdi'nin de varlığıyla sağ kanadı kullandılar sürekli." (FOTOMAÇ)