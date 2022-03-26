Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Mesut Özil yorumu

26 Mart 2022 Cumartesi, 16:28

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadro dışı bırakmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR GELİŞME YAŞANMASI YAZIK"

Flick, Almanya ile İsrail arasında oynanacak milli maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Almanya'nın hocası, Mesut Özil ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Mesut'la görüşmedim. Durumu üzüntü verici buluyorum. Ben farklı bir görevdeyken en iyi futbolculardan biri olan Mesut'la milli takımda beraberdik. Böyle bir gelişme yaşanması yazık."

Hansi Flick, 2006-14 arası Almanya Milli Takımı'nda yardımcı teknik direktör olarak çalıştı. 2014'ten 2017'ye kadar Almanya Milli Takımı Sportif Direktörlüğü görevini yürüttü. Almanya, 2014 Dünya Kupası'nı kazanırken Hansi Flick ve Mesut Özil beraber bu sevinci yaşadı.