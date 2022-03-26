Fatih Karagümrük oyuncusu Emre Mor, idolünü açıkladı

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2022 Cumartesi, 14:25
<p>Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Emre Mor, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, gelecek planlaması ve geçmişteki pişmanlıkları hakkında konuştu.</p>

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Emre Mor, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, gelecek planlaması ve geçmişteki pişmanlıkları hakkında konuştu.

<p>Yeteneği ile futbolseverleri heyecanlandıran Emre Mor, genç yaşta Avrupa'nın önemli kulüplerinden Borussia Dortmund'a transfer olarak, gelecek için büyük bir adım atmıştı. Fakat beklenen çıkışı yakalayamayarak, kariyerinde düşüşe geçen yıldız oyuncu birçok kişiyi şaşkına uğrattı.</p>

Yeteneği ile futbolseverleri heyecanlandıran Emre Mor, genç yaşta Avrupa'nın önemli kulüplerinden Borussia Dortmund'a transfer olarak, gelecek için büyük bir adım atmıştı. Fakat beklenen çıkışı yakalayamayarak, kariyerinde düşüşe geçen yıldız oyuncu birçok kişiyi şaşkına uğrattı.

<p>Geçmişteki hataları ve pişmanlıkları hakkında samimi konuşan Emre Mor şunları söyledi: "Çok genç yaşta çok yüksek bir seviyeye geliyorsunuz. Profesyonel bir futbolcu olarak bunu yaşamak göründüğü gibi kolay olmuyor. Çok fazla sorumluluğu var. Çok fazla baskı hissediyorsunuz. Başka farktörlerle bunun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Farklı bir yer, farklı bir yaşam... Ailenizi geride bırakıyorsunuz. Çok kolay değil. İnsanların bunun ne kadar zor olduğunu bilmesi için o ortamın içinde olması gerekiyor belki."</p>

Geçmişteki hataları ve pişmanlıkları hakkında samimi konuşan Emre Mor şunları söyledi: "Çok genç yaşta çok yüksek bir seviyeye geliyorsunuz. Profesyonel bir futbolcu olarak bunu yaşamak göründüğü gibi kolay olmuyor. Çok fazla sorumluluğu var. Çok fazla baskı hissediyorsunuz. Başka farktörlerle bunun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Farklı bir yer, farklı bir yaşam... Ailenizi geride bırakıyorsunuz. Çok kolay değil. İnsanların bunun ne kadar zor olduğunu bilmesi için o ortamın içinde olması gerekiyor belki."

<p><strong>"ÇOK HATA YAPTIM"</strong></p><p>"Çünkü 18 yaşındasınız. Normalde benim yaşımdaki çocuklar üniversite hayatlarına başlıyorlar. Bense çok yüksek hedefleri olan bir kulüpte çok genç yaşta bir mücadelenin içine katılmıştım. Çok hata yaptım. Geçmişimde çok fazla hata yaptım. Belki bugüne kadar en iyi çocuk değildim ama şu an yapmam için ikinci bir şansım var.”&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

"ÇOK HATA YAPTIM"

"Çünkü 18 yaşındasınız. Normalde benim yaşımdaki çocuklar üniversite hayatlarına başlıyorlar. Bense çok yüksek hedefleri olan bir kulüpte çok genç yaşta bir mücadelenin içine katılmıştım. Çok hata yaptım. Geçmişimde çok fazla hata yaptım. Belki bugüne kadar en iyi çocuk değildim ama şu an yapmam için ikinci bir şansım var.”                         

<p>"18 yaşımda belki hatalar yaparken, etrafımda o hataları görmemi sağlayacak insanlar, öyle bir aile ortamım yoktu. O ortamım içinde ben de doğrusunu bulamıyordum. Çünkü bir hata yaparsınız ve aileniz sizi bir şekilde uyarır. Ufak çapta belki okşar sizi. Ama ben bir hata yaptığımda o tokatı tüm dünya futbolundan yiyordum. Çünkü etrafımda beni anlayabilecek ve yönlendirebilecek bir ortamım yoktu."</p>

"18 yaşımda belki hatalar yaparken, etrafımda o hataları görmemi sağlayacak insanlar, öyle bir aile ortamım yoktu. O ortamım içinde ben de doğrusunu bulamıyordum. Çünkü bir hata yaparsınız ve aileniz sizi bir şekilde uyarır. Ufak çapta belki okşar sizi. Ama ben bir hata yaptığımda o tokatı tüm dünya futbolundan yiyordum. Çünkü etrafımda beni anlayabilecek ve yönlendirebilecek bir ortamım yoktu."

<p><strong>"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"</strong></p><p>"Saha dışında doğru insanlarla bir arada olamama belki de en büyük pişmanlığım. Ama şu anda saha dışında doğru insanları seçtiğimin, doğru insanlarla ilişki yürüttüğümün farkındayım."</p>

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

"Saha dışında doğru insanlarla bir arada olamama belki de en büyük pişmanlığım. Ama şu anda saha dışında doğru insanları seçtiğimin, doğru insanlarla ilişki yürüttüğümün farkındayım."

<p>"Aslında 6 yaşından beri idol olarak söyleyebileceğim kişi Cristiano Ronaldo. Birlikte oynadık. Messi ve Neymar'ı da söyleyebilirim. Çünkü çok uzun süredir o seviyedeler. O baskıyla o performansı göstermek çok zor. O yüzden onlarla karşılıklı oynayabildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum."</p>

"Aslında 6 yaşından beri idol olarak söyleyebileceğim kişi Cristiano Ronaldo. Birlikte oynadık. Messi ve Neymar'ı da söyleyebilirim. Çünkü çok uzun süredir o seviyedeler. O baskıyla o performansı göstermek çok zor. O yüzden onlarla karşılıklı oynayabildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum."

<p>“Doğru zaman ve şartlar oluşursa yine Avrupa’da oynamak isterim. Lucas Biglia, disipliniyle beni çok etkiledi. Bugün Real Madrid’e koysanız orta sahayı yönetecek bir seviyede."&nbsp;</p>

“Doğru zaman ve şartlar oluşursa yine Avrupa’da oynamak isterim. Lucas Biglia, disipliniyle beni çok etkiledi. Bugün Real Madrid’e koysanız orta sahayı yönetecek bir seviyede." 

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