Fatih Karagümrük oyuncusu Emre Mor, idolünü açıkladı
Geçmişteki hataları ve pişmanlıkları hakkında samimi konuşan Emre Mor şunları söyledi: "Çok genç yaşta çok yüksek bir seviyeye geliyorsunuz. Profesyonel bir futbolcu olarak bunu yaşamak göründüğü gibi kolay olmuyor. Çok fazla sorumluluğu var. Çok fazla baskı hissediyorsunuz. Başka farktörlerle bunun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Farklı bir yer, farklı bir yaşam... Ailenizi geride bırakıyorsunuz. Çok kolay değil. İnsanların bunun ne kadar zor olduğunu bilmesi için o ortamın içinde olması gerekiyor belki."
"ÇOK HATA YAPTIM"
"Çünkü 18 yaşındasınız. Normalde benim yaşımdaki çocuklar üniversite hayatlarına başlıyorlar. Bense çok yüksek hedefleri olan bir kulüpte çok genç yaşta bir mücadelenin içine katılmıştım. Çok hata yaptım. Geçmişimde çok fazla hata yaptım. Belki bugüne kadar en iyi çocuk değildim ama şu an yapmam için ikinci bir şansım var.”
"18 yaşımda belki hatalar yaparken, etrafımda o hataları görmemi sağlayacak insanlar, öyle bir aile ortamım yoktu. O ortamım içinde ben de doğrusunu bulamıyordum. Çünkü bir hata yaparsınız ve aileniz sizi bir şekilde uyarır. Ufak çapta belki okşar sizi. Ama ben bir hata yaptığımda o tokatı tüm dünya futbolundan yiyordum. Çünkü etrafımda beni anlayabilecek ve yönlendirebilecek bir ortamım yoktu."
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