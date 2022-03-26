Fatih Karagümrük oyuncusu Emre Mor, idolünü açıkladı

Geçmişteki hataları ve pişmanlıkları hakkında samimi konuşan Emre Mor şunları söyledi: "Çok genç yaşta çok yüksek bir seviyeye geliyorsunuz. Profesyonel bir futbolcu olarak bunu yaşamak göründüğü gibi kolay olmuyor. Çok fazla sorumluluğu var. Çok fazla baskı hissediyorsunuz. Başka farktörlerle bunun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Farklı bir yer, farklı bir yaşam... Ailenizi geride bırakıyorsunuz. Çok kolay değil. İnsanların bunun ne kadar zor olduğunu bilmesi için o ortamın içinde olması gerekiyor belki."