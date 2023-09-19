Almanya Milli Takımı'nda hedef Nagelsmann

Hansi Flick ile yollarını ayıran Almanya Milli Takımı'nda yeni teknik direktörün Julian Nagelsmann olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 14:49
Almanya Milli Takımı'nda hedef Nagelsmann
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Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör arayışları son buluyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Almanya, teknik direktör koltuğuna Julian Nagelsmann'a getirmek üzere.

İtalyan gazeteci, iki tarafın da prensipte anlaşmaya vardığını, resmi sözleşme için son detayların görüşüldüğü aktardı.

Nagelsmann daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştırmıştı.


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Julian Nagelsmann Almanya Milli Takımı Fabrizio Romano

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