Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan Türkiye açıklaması!

Hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alman hoca, Türkiye maçına ilişkin, "Türkiye ve Avusturya ile oynayacağız. Duygu yüklü bu maçların ciddi anlamda gürültülü geçmesini beliyorum. Bu iki maçı da sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 16:51
Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan Türkiye açıklaması!
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Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye maçı öncesi açıklama yaptı.

Nagelsmann yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Avusturya ile oynayacağız. Duygu yüklü bu maçların ciddi anlamda gürültülü geçmesini beliyorum. Bu iki maçı da sabırsızlıkla bekliyorum. Berlin'de çok fazla Türk taraftar var" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ İKİ MAÇ"

Genç çalıştırıcı ayrıca, "Avusturya ile tarih dolu güzel bir şehir olan Viyana'da karşılaşacağız. Orada da olağanüstü bir atmosfer olacağından eminim. Bizim için çok önemli iki maç olacak. Bu fırsatı iyi kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

18 Kasım'da hazırlık maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek Almanya, 21 Kasım'da da Avusturya deplasmanına gidecek.


Julian Nagelsmann Almanya türkiye a milli futbol takımı

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