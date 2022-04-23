Almanya'da yine aynı son! Şampiyon Bayern Münih...

23 Nisan 2022 Cumartesi, 21:29

Almanya 1. Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı ve 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bayern Münih, 15. dakikada Serge Gnabry ile öne geçti. 34. dakikada Robert Lewandowski farkı 2'ye çıkardı. Polonyalı süper yıldız, eski takımı Dortmund'a karşı 26. maçında 27. golünüa attı.

Borussia Dortmund, 52. dakikada Emre Can'ın penaltısıyla farkı indirdi. Jamal Musiala, 83. dakikada maçın skornu ilan etti.

Üst üste 32. şampiyonluğunu kazanan Bayern Münih, toplamda 32. şampiyonluğunu elde etti.