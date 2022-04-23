Almanya'da yine aynı son! Şampiyon Bayern Münih...
Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek bitime 3 hafta kala üst üste 10, toplamda 32. şampiyonluğunu ilan etti.
Almanya 1. Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı ve 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bayern Münih, 15. dakikada Serge Gnabry ile öne geçti. 34. dakikada Robert Lewandowski farkı 2'ye çıkardı. Polonyalı süper yıldız, eski takımı Dortmund'a karşı 26. maçında 27. golünüa attı.
Borussia Dortmund, 52. dakikada Emre Can'ın penaltısıyla farkı indirdi. Jamal Musiala, 83. dakikada maçın skornu ilan etti.
Üst üste 32. şampiyonluğunu kazanan Bayern Münih, toplamda 32. şampiyonluğunu elde etti.
Video Haberler
- İYİ Parti'den Alp Emeç'in tutukluluğuna tepki
- 'Yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin'
- Atına işkence yapan sürücü serbest kaldı
- TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 6. kattan düşen çocuğun hayatını 'bacağı' ile kurtardı
- Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
- İmamoğlu, koltuğunu Arif Kabasakal'a devretti
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- AKP karıştı: 'Telefonları susmuyor'
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak hamle
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- 'Seçmenlerin beşte 1'i...'
- AKP’nin sandık planı
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler