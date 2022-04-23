Bundesliga'ya ilk veda eden Greuther Fürth oldu
Bundesliga'dan 2021-2022 sezonunda düşen ilk ekip Greuther Fürth oldu. Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 31. haftasında konuk ettiği Bayer Levkerusen’e 4-1 yenilen Greuther Fürth'in bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Greuther Fürth’ün 5. dakikada Jetro Willems’in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Bayer Leverkusen 8. dakikada Patrik Schick, 18. dakikada Sardar Azmoun, 58. dakikada Paulinho ve 84. dakikada Exequiel Palacios’un golleriyle karşılaşamadan 4-1 galip ayrıldı.
Bayer Leverkusen bu galibiyetle puanını 55’e çıkardı ve üçüncü sıraya yükseldi.
Bu sezon oynadığı 31 maçta sergilediği 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyetlik performans sonucunda 17 puan toplayan Greuther Fürth, böylece Bundesliga'ya veda eden ilk ekip oldu.
???????Bundesliga’da oynanan diğer karşılaşmalarda, Leipzig, sahasında Union Berlin’e 2-1 mağlup oldu. Köln sahasında Arminia Bielefeld’i 3-1 yenerken Freiburg-Borussia Mönchengladbach karşılaşması 3-3, Eintracht Frankfurt-Hoffenheim müsabakası da 2-2 berabere sonuçlandı.
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