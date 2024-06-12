Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda sürpriz değişiklik!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:08

Güncelleme: 12.06.2024 - 16:08

EURO 2024'ün açılış maçında, İskoçya ile karşılaşacak Almanya'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Aleksandar Pavlovic'in hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine Emre Can'ın dahil edildiği belirtildi.

Emre Can

NAGELSMANN'DAN EMRE CAN AÇIKLAMASI

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, kadroda yaptıkları değişikliğe ilişkin, "Kadroda 6 numarada oynayabilen bir oyuncu daha istiyoruz ve bu nedenle Emre Can'ı çağırmaya karar verdik. Kendisi de takıma katılma konusundaki heyecanını ve isteğini dile getirdi. Kadroda birden fazla görev yapabilen bir oyuncu olmasını istedik" dedi.

İLK MAÇ İSKOÇYA İLE

Turnuvanın ev sahibi Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İskoçya ile karşılaşacak.

Julian Nagelsmann'ın ekibi grup etabını Macaristan ve İsviçre maçlarının ardından tamamlayacak.