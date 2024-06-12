Portekiz, EURO 2024 öncesi çok formda!

A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden Portekiz, İrlanda'yı hazırlık maçında 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:23
Portekiz, EURO 2024 öncesi çok formda!
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A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden olan Portekiz, İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Portekiz 3-0 kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Joao Felix, 50 ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

Portekiz, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.


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