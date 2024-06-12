Jose Mourinho EURO 2024'teki favorisini açıkladı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için tahminlerini açıkladı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 ile ilgili tahminlerde bulundu.
Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho, ülkesi Portekiz'in kupayı kazanacağını söyledi.
Mourinho'nun EURO 2024 tahminleri şu şekilde:
Şampiyon: Portekiz
İkinci: İngiltere
Sürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya
Altın Ayakkabı: Harry Kane
Turnuvanın Oyuncusu: Jude Bellingham
BALLON D'OR İÇİN VINICIUS JUNİOR TAHMİNİ
Öte yandan Mourinho, Ballon d'Or ödülünü kazanacak kişi için Real Madrid'den Vinicius Junior'un adını söyledi.
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