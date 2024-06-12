Jose Mourinho EURO 2024'teki favorisini açıkladı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için tahminlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:10
Jose Mourinho EURO 2024'teki favorisini açıkladı!
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 ile ilgili tahminlerde bulundu.

Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho, ülkesi Portekiz'in kupayı kazanacağını söyledi.

Mourinho'nun EURO 2024 tahminleri şu şekilde:

Şampiyon: Portekiz

İkinci: İngiltere

Sürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya

Altın Ayakkabı: Harry Kane

Turnuvanın Oyuncusu: Jude Bellingham

BALLON D'OR İÇİN VINICIUS JUNİOR TAHMİNİ

Öte yandan Mourinho, Ballon d'Or ödülünü kazanacak kişi için Real Madrid'den Vinicius Junior'un adını söyledi.


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