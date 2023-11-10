Almanya'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu!
Almanya Milli Takımı, 18 Kasım'da A Milli Futbol Takımı ile yapacağı hazırlık maçının aday kadrosunu açıkladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta karşılaşacağı rakibi Almanya'nın aday kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer aldı:
Kaleci: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Janis Blaswich (RB Leipzig), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)
Defans: Robin Gosens (1. FC Union Berlin), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid CF), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Malick Thiaw (AC Milan)
Orta Saha: Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (FC Bayern Münih), Pascal Groß (Brighton & Hova Albion FC), İlkay Gündoğan (FC Barcelona), Kai Havertz (Arsenal FC), Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen), Joshua Kimmich (FC Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sané (FC Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)
Forvet: Marvin Ducksch (SV Werder Bremen), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (FC Bayern Münih), Thomas Müller (FC Bayern Münih)
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