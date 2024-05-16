Almeria - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Almeria ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:46
Almeria - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Pepe Mel'in ekibi Almeria ile karşı karşıya gelecek.

ALMERİA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Power Horse Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

ALMERİA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etmişti.

Almeria ise Real Betis deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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