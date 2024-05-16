Almeria - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Almeria ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Pepe Mel'in ekibi Almeria ile karşı karşıya gelecek.
ALMERİA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Power Horse Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
ALMERİA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etmişti.
Almeria ise Real Betis deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ayrıntılar....
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- Üst düzey Emniyetçiler gözaltında
- Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- 'Sizin de affınızı istemeniz yerinde olacak'
- MHP'den Selvi'ye...
- AKP bürokrasisinde kavga
- İyi kalpliliğiyle bilinen 4 burç
- AKP'li belediyelere ve vakıflara tahsisler iptal
- Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu