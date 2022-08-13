La Liga'da sezonun açılış maçında Osasuna, Sevilla'yı yendi
La Liga'da sezonun açılış maçında Osasuna, sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı mağlup etti.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 2022-2023 sezonu açılış maçında Osasuna, Sevilla'yı 2-1 yendi.
La Liga'da yeni sezonun ilk haftasında Osasuna, El Sadar Stadı'nda Sevilla'yı konuk etti.
Osasuna, 9. dakikada Ezequiel Avila ve 74. dakikada penaltıdan Aimar Oroz'un attığı gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı. Sevilla'nın tek golünü, 11. dakikada Rafa Mir kaydetti.
Bu sonuçla Osasuna, sezona üç puanla başladı.
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