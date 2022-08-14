La Liga'da Barcelona'nın hedefi Bernardo Silva ile Marcos Alonso!

14 Ağustos 2022 Pazar, 00:00

Jules Kounde hariç yeni transferlerine lisans çıkartan Barcelona, iki isim için harekete geçmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan haberde; Barcelona'nın sıradaki hedeflerinin Manchester City'den Bernardo Silva ve Chelsea'den Marcos Alonso olduğu belirtildi.

Chelsea'nin, Alonso için 8 milyon Euro bonservis talep ettiği ve 31 yaşındaki sol bekin transferinin önümüzdeki hafta tamamlanmasının beklendiği vurgulandı.

Barcelona'da, Bernardo Silva konusunda da gelişmeler olduğu ve başkan Joan Laporta'nın, Frenkie de Jong takımda kalsa bile Silva transferini gerçekleştirmek istediklerini söylediği ifade edildi.

İspanyol devinin, Silva ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Manchester City'ye de 65 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi planladığı kaydedildi.