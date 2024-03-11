Almeria - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında deplasmanda Almeria ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:45
Almeria - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, deplasmanda Gaizka Garitano'nun ekibi Almeria ile karşı karşıya gelecek.

ALMERİA - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Power Horse Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ALMERİA - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Sevilla ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 3-2 mağlup etmişti.

Almeria ise Celta Vigo deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.



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