Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı
Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.
La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Eflatun-beyazlılar, karşılaşmadan 4-0'lık üstünlükle ayrılırken milli futbolcumuz Arda Güler ilki yaşadı.
ARDA GÜLER'DEN İLK GOL
89. dakikada Vinicius Jr'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4. dakikada attığı golle skoru belirleyen isim oldu. Takımının 4. golünü atan milli futbolcumuz, Real Madrid formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.
?? Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attıpic.twitter.com/qhVEjzO67R— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) March 10, 2024
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