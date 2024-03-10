Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 22:34
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı
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La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Eflatun-beyazlılar, karşılaşmadan 4-0'lık üstünlükle ayrılırken milli futbolcumuz Arda Güler ilki yaşadı.

ARDA GÜLER'DEN İLK GOL

89. dakikada Vinicius Jr'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4. dakikada attığı golle skoru belirleyen isim oldu. Takımının 4. golünü atan milli futbolcumuz, Real Madrid formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.

 


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