Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:14

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:14

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Futbolseverler, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Erdal Güneş'in kim olduğunu ve futbol kariyerini merak ediyor. Peki, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Erdal Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında? Erdal Güneş hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Erdal Güneş hakkında merak edilenler...

ERDAL GÜNEŞ KİMDİR?

Erdal Güneş, 29 Mart 1982 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Gaziantepspor başlayan Erdal, 2000 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. As takım için hiçbir resmî karşılaşmada görev alamadan 2000-2001 sezonunda Gaziantepspor'in ara takımı olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor için ilk resmî karşılaşmasına 13 Ağustos 2000 tarihinde Bakırköyspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. İki ay burada kaldıktan sonra başka bir Gaziantepspor ara takımı olana GASKİ'a transfer oldu. Burada sezonun ara transfer dönemine kadar kaldıktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a ger döndü. Bir buçuk sezon burada görev aldıktan sonra Gaziantepspor'a geçti beş sezon düzenli olarak Gaziantepspor formasını giydi. Bu sürecin ardından 2006-2007 sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'a transfer oldu. Burada bir sezon oynadıktan sonra tekrar Gaziantepsporla anlaştı fakat üç ay sonra takımdan ayrıldı. Ardından birer sezon Altay ve Diyarbakırspor'da oynadıktan sonra 2010-2011 sezonun başında 1. Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu.

Mersin İdman Yurdu'yla sezon sonu 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Sezon bitimiyle beraber kendisine yeni sezonda kadroda düşünülmediği bildirildi ve serbest bırakıldı.

2011-2012 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 2. Lig ekiplerinden Altay'a transfer oldu.

8 kez millî takımlara çağrılan Erdal Güneş, 3 kez Türkiye U-17, 4 kez Türkiye U-21, 2 kez de Türkiye A2 millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 69 kez millî formayı giymiştir.

ERDAL GÜNEŞ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2000 Gaziantepspor

2000 Gaziantep BB

2000-2001 GASKİ

2001-2002 Gaziantep BB

2002-2006 Gaziantepspor

2007-2008 Kayserispor

2008 Gaziantepspor

2008-2009 Altay

2009-2010 Diyarbakırspor

2010-2011 Mersin İdman Yurdu

2011-2014 Altay

2014-2017 Gaziantep B.B.

ERDAL GÜNEŞ BAŞARILARI

Türkiye 1. Lig 2010-11 (Mersin İdman Yurdu ile ile Süper Lig'e Yükseliş.)