Alperen Berber ve Servet Angi, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:19

Güncelleme: 04.09.2024 - 10:19

İspanya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Alperen Berber ve Servet Angi, finale yükseldi.

Pontevedra kentindeki organizasyona grekoromen stil müsabakalarıyla devam edildi.

Şampiyonanın ikinci gününde 82 kiloda mindere çıkan milli sporcu Alperen Berber, yarı finalde Japon Taizo Yoshida'yı 12-0 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı.

Türkiye'yi 60 kiloda temsil eden Servet Angi da yarı finalde Kazak Ongdassyn Khamitov'u 9-8 mağlup ederek finale çıktı.

Servet Angi

ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAKLAR

Milli güreşçiler Alperen ve Servet, çarşamba günü dünya şampiyonluğu için mindere gelecek.

Yarı final müsabakalarını kaybeden milli sporcular Muhammed Ali Göçmen (72 kilo) ve Ahmet Eremekter (97 kilo) ise çarşamba günü bronz madalya için mücadele verecek.

Şampiyonadaki ilk maçından mağlup ayrılan Ramazan Can Aktaş (67 kilo), rakibi finale yükseldiği için repesaj karşılaşması yapacak.

BRONZ MADALYA MAÇINI KAYBETTİ

Grekoromen stil 63 kiloda güreşen ve repesajda Sırp Dejan Berkec'i 11-0 teknik üstünlükle geçen Enes Ülkü, üçüncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya karşılaşmasında Ermeni güreşçi Yurik Hoveyan'a 2-1 yenilen Enes, sıkletinde beşinci oldu.

Gündüz seansında repesaj maçını kaybeden Cemal Yusuf Bakır (130 kilo) ise bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde edemedi.

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası 8 Eylül Pazar günü sona erecek.