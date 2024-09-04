Golbol Kadın Milli Takımı Paris 2024'te yarı finalde!
Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları çeyrek finalinde karşılaştığı Güney Kore'yi 6-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi.
South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Güney Kore'yle karşılaştı.
İlk yarıyı 4-1 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, maçı da 6-3. kazanarak yarı finalist oldu.
RAKİP BREZİLYA
Milli takım yarı finalde çarşamba günü TSİ 20.45'te Brezilya'yla karşılaşacak. Türkiye ile Brezilya arasında Paris 2024'te oynanan grup maçı 3-3 berabere bitmişti.
Yarı finalin diğer maçında ise çarşamba günü TSİ 16.15 Çin ile İsrail karşı karşıya gelecek.
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