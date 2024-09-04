Golbol Kadın Milli Takımı Paris 2024'te yarı finalde!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:51

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:51

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Güney Kore'yle karşılaştı.

İlk yarıyı 4-1 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, maçı da 6-3. kazanarak yarı finalist oldu.

RAKİP BREZİLYA

Milli takım yarı finalde çarşamba günü TSİ 20.45'te Brezilya'yla karşılaşacak. Türkiye ile Brezilya arasında Paris 2024'te oynanan grup maçı 3-3 berabere bitmişti.

Yarı finalin diğer maçında ise çarşamba günü TSİ 16.15 Çin ile İsrail karşı karşıya gelecek.