Alperen Şengün 31 sayıyla Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Indiana Pacers'ı 130-113 mağlup ederek iç sahada üst üste altıncı galibiyetini aldı.
Houston Rockets, iç sahadaki galibiyet serisini Indiana Pacers karşısında sürdürdü.
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets devreyi 62-53 önde tamamladığı maçı 130-113 kazanarak bu sezonki 11. galibiyetini elde etti.
Rockets iç sahada üst üste altıncı galibiyetini alırken Indiana Pacers bu sezon dokuzuncu kez kaybetti.
EN SKORER İSİM ALPEREN ŞENGÜN
Houston Rockets'ta Alperen Şengün 28 dakika sahada kalırken maçı 31 sayı, 12 ribaunt ve 2 asistle tamamlayarak double-double yaptı.
Milli basketbolcu, Houston Rockets'ın Indiana Pacers'ı mağlup ettiği karşılaşmada en skorer isim oldu. 22 yaşındaki basketbolcu bu sezon kendisi adına en çok sayı kaydettiği maçı geride bıraktı.
Rockets'ta Jabari Smith Jr. 23, Fred VanVleet 18 ve Jalen Green 14 sayı kaydetti.
Indiana Pacers'ta ise Quenton Jackson 24 ve Pascal Siakam 21 sayıyla oynadı.
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