Alperen Şengün'ün çabası yetmedi: Houston Rockets son saniyede yıkıldı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:04

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:04

NBA'de yeni sezon sekiz maçla devam etti.

Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, Houston Rockets karşısında bitime 3.9 saniye kala bulduğu basketle takımına 101-100'lük bir galibiyet kazandırdı ve Rockets'ın beş maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Beyin sarsıntısı protokolü sebebiyle önceki üç maçı kaçıran Lillard, karşılaşmada 18 sayı kaydetti.

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık bir farkı eriterek son çeyreğe önde giren Rockets, Lillard'ın maçı kazandıran basketine kadar liderliğini korudu. Giannis Antetokounmpo, 20 saniye kala milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün şutunu blokladı.

Houston, Lillard'ın basketinden sonra mola aldı ve Bucks ise 2 saniye kala faul yaptıktan sonra, Houston'dan Fred Van Vleet topu Alperen'e atmaya çalıştı ancak Rockets yıldızı topu potanın altında iyi bir şekilde yakalayamadı. Pası çıkardığı Van Vleet ise Jabari Smith Jr.'a pas atmayı denemiş olsa da, başarısız oldu.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 18 SAYI

Bucks'ta Brook Lopez, 27 sayı, 10 ribaund ve 4 blokla oynarken, Antetokounmpo ise 20 sayı ve 14 ribaund kaydetti.

Van Vleet 26 sayıyla, Jalen Green 21 sayıyla ve Alperen ise 18 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynamış olsa da, bu çabaları galibiyete yetmedi.

Her iki takım da bir sonraki maçını çarşamba gecesi oynayacak. Rockets ekibi Indiana Pacers ile, Bucks ise Chicago Bulls ile karşı karşıya gelecek.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Bulls 122-112 Pistons

76ers 89-106 Heat

Wizards 106-134 Knicks

Pacers 119-130 Raptors

Magic 109-99 Suns

Hawks 109-108 Kings

Warriors 99-102 Clippers