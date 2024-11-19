Alperen Şengün'ün çabası yetmedi: Houston Rockets son saniyede yıkıldı!
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda karşılaştığı Milwaukee Bucks'a 101-100 mağlup oldu.
NBA'de yeni sezon sekiz maçla devam etti.
Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, Houston Rockets karşısında bitime 3.9 saniye kala bulduğu basketle takımına 101-100'lük bir galibiyet kazandırdı ve Rockets'ın beş maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
Beyin sarsıntısı protokolü sebebiyle önceki üç maçı kaçıran Lillard, karşılaşmada 18 sayı kaydetti.
Üçüncü çeyrekte 14 sayılık bir farkı eriterek son çeyreğe önde giren Rockets, Lillard'ın maçı kazandıran basketine kadar liderliğini korudu. Giannis Antetokounmpo, 20 saniye kala milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün şutunu blokladı.
Houston, Lillard'ın basketinden sonra mola aldı ve Bucks ise 2 saniye kala faul yaptıktan sonra, Houston'dan Fred Van Vleet topu Alperen'e atmaya çalıştı ancak Rockets yıldızı topu potanın altında iyi bir şekilde yakalayamadı. Pası çıkardığı Van Vleet ise Jabari Smith Jr.'a pas atmayı denemiş olsa da, başarısız oldu.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN 18 SAYI
Bucks'ta Brook Lopez, 27 sayı, 10 ribaund ve 4 blokla oynarken, Antetokounmpo ise 20 sayı ve 14 ribaund kaydetti.
Van Vleet 26 sayıyla, Jalen Green 21 sayıyla ve Alperen ise 18 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynamış olsa da, bu çabaları galibiyete yetmedi.
Her iki takım da bir sonraki maçını çarşamba gecesi oynayacak. Rockets ekibi Indiana Pacers ile, Bucks ise Chicago Bulls ile karşı karşıya gelecek.
NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde:
Bulls 122-112 Pistons
76ers 89-106 Heat
Wizards 106-134 Knicks
Pacers 119-130 Raptors
Magic 109-99 Suns
Hawks 109-108 Kings
Warriors 99-102 Clippers
Spor Haberleri
- Icardi'nin babasından flaş sözler: 'Endişeliyim'
- Almanya, Macaristan deplasmanında!
- Hollanda, Bosna Hersek deplasmanında!
- Bugün hangi maçlar var?
- Real Madrid Başkanı'ndan Arda Güler kararı!
- Alperen'in çabası yetmedi: Houston son saniyede yıkıldı!
- Werder Bremen, X platformundan ayrıldı!
- 3 penaltı çıkan maçta kazanan İspanya!
- Livakovic'li Hırvatistan çeyrek finale çıktı!
- San Marino'dan 20 yıl sonra tarihi galibiyet!
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- Rize'de heyelan meydana geldi
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- Cemal Enginyurt'tan Cumhuriyet'e ilk açıklama!
- DP'de deprem: İstifa ettiler
- Bakanlık belediyenin işlerine dahil mi oluyor?
- Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe verdi!