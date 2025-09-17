Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengün'den 'deniz havası' paylaşımı açıklaması!

Alperen Şengün'den 'deniz havası' paylaşımı açıklaması!

17.09.2025 09:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Alperen Şengün'den 'deniz havası' paylaşımı açıklaması!

12 Dev Adam'ın yıldız isimlerinden Alperen Şengün, Yunanistan maçı sonrasında yaptığı göndermeli paylaşım için açıklama yaptı.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 'deniz havası' çıkışı hakkında öz eleştiride bulundu.

EuroBasket 2025'in yarı final mücadelesinde karşılaşan Türkiye ve Yunanistan arasındaki mücadele 94-68'lik üstünlüğümüzle sona ermişti.

Maç sonunda Alperen Şengün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "İyi gelmez mi hiç deniz havası" şeklinde not düşerek Yunanistan'a bir göndermede bulunmuştu.

Alperen Şengün, bugün yaptığı açıklamada bu paylaşımın yanlış olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: 

"Yunanistan maçından sonraki paylaşımım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygım var. Hiçbir zaman kimseyi gücendirme niyetim yoktu."

İlgili Konular: #Yunanistan #12 dev adam #Alperen Şengün

İlgili Haberler

Alperen Şengün'den Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması: '12 Dev Adam Ruhu geri döndü'
Alperen Şengün'den Avrupa Basketbol Şampiyonası açıklaması: '12 Dev Adam Ruhu geri döndü' Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı, Türkiye'ye inişlerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Avrupa'da gündem 12 Dev Adam: 'Çılgınlık'
Avrupa'da gündem 12 Dev Adam: 'Çılgınlık' A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup oldu. 12 Dev Adam'ın Almanya ile oynadığı final Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
Riga’dan gümüş madalya ile dönüyoruz: 12 Dev Adam, Avrupa ikincisi!
Riga’dan gümüş madalya ile dönüyoruz: 12 Dev Adam, Avrupa ikincisi! A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88 - 83 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamladı.