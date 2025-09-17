Alperen Şengün'den 'deniz havası' paylaşımı açıklaması!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 'deniz havası' çıkışı hakkında öz eleştiride bulundu.

EuroBasket 2025'in yarı final mücadelesinde karşılaşan Türkiye ve Yunanistan arasındaki mücadele 94-68'lik üstünlüğümüzle sona ermişti.

Maç sonunda Alperen Şengün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "İyi gelmez mi hiç deniz havası" şeklinde not düşerek Yunanistan'a bir göndermede bulunmuştu.

Alperen Şengün, bugün yaptığı açıklamada bu paylaşımın yanlış olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan maçından sonraki paylaşımım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygım var. Hiçbir zaman kimseyi gücendirme niyetim yoktu."