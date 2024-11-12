Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets kendi evinde kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayı, 17 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Washington Wizards'ı 107-92 yendi.

Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets kendi evinde kazandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:43

NBA'e 5 maçla devam edildi. Rockets'ın Wizards'ı konuk ettiği maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 31 dakika sahada kalarak 27 sayı, 17 ribaunt, 3 asist ve 3 blokla oynadı. Alperen, bu sezon 11. maçında 8. kez "double-double" yapmayı başardı.

Rockets'ta Jalen Green 18 ve Amen Thompson 13 sayıyla sezonun 7. galibiyetine katkı sağladı.

Kyle Kuzma'nın 18 ve Corey Kispert'ın 12 sayısı ise Wizards'ın 7. mağlubiyetini engelleyemedi.

CAVALIERS'TAN 12'DE 12

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-113 mağlup ederek 12'de 12 yaptı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 36 sayı, 8 ribaunt ve Darius Garland 17 sayı, 5 asistle mücadele etti.

Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta ise Zach LaVine 26, Nikola Vucevic ve Coby White 20'şer sayı kaydetti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 116-96

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 134-128

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 105-107

Houston Rockets-Washington Wizards: 107-92

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 113-119


Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #nba

İlgili Haberler

Victor Wembanyama NBA tarihine geçti: San Antonio Spurs evinde kaybetti!

Victor Wembanyama NBA tarihine geçti: San Antonio Spurs evinde kaybetti!
TOFAŞ'a NBA'den yeni pivot! Anzejs Pasecniks...

TOFAŞ'a NBA'den yeni pivot! Anzejs Pasecniks...
NBA'de Luka Doncic yıldızlaştı: Dallas Mavericks deplasmanda kazandı!

NBA'de Luka Doncic yıldızlaştı: Dallas Mavericks deplasmanda kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler