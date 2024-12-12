Alperen Şengün, Houston Rockets'ı yarı finale taşıdı!
NBA Kupası'nda milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Golden State Warriors'u 91-90 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
NBA Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 26 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'ı 91-90 yenerek organizasyonda Batı Konferansı yarı finaline çıktı.
NBA Kupası'nda 2 maç oynandı. Jalen Green'in, 3,5 saniye kala iki serbest atıştan bulduğu sayılarla Rockets, konuk ettiği Warriors'ı 1 sayı farkla yenerek NBA Kupası yarı finaline yükseldi.
Rockets'ta Alperen Şengün, 26 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ile oynarken maçın da en skorer oyuncusu oldu.
Warriors'ta Jonathan Kuminga 20 sayı, Stephen Curry ise 19 sayı kaydetti.
Bu sonuçla Houston Rockets, yarı finalde Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu.
ATLANTA HAWKS, YARI FİNALE ÇIKTI
Günün diğer maçında ise Atlanta Hawks, deplasmanda New York Knicks'i 108-100 yenerek NBA Kupası'nda Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.
Hawks'ta Trae Young 22 sayı ve 11 asist, Jalen Johnson ise 21 sayı, 15 ribaunt ile "double-double" yaparken De'Andre Hunter ise 24 sayı kaydetti.
Knicks'te Josh Hart, 21 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
Atlanta Hawks, yarı finalde Milwaukee Bucks ile karşılaşacak.
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