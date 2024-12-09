Alperen Şengün yıldızlaştı: Houston Rockets iki maç sonra kazandı!

NBA'de Houston Rockets deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 117-106 mağlup ederek iki maç sonra kazandı.

Alperen Şengün yıldızlaştı: Houston Rockets iki maç sonra kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:48

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Los Angeles Clippers ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk devresini 52-64 önde tamamlayan Houston Rockets, maçı 117-106 kazanıp sahadan galibiyetle ayrıldı. 

Ligde iki maç sonra kazanan Rockets'ta Jalen Green 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte ayrıca Dillion Brooks 19, Jabari Smith Jr. 13 sayı kaydetti.

Los Angeles Clippers'ta ise Nah'Shon Hyland 22, Ivica Zubac 21 ve Norman Powell 17 sayıyla maçı tamamladı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Los Angeles Clippers karşısında 36 dakika sahada kaldı.

Alperen Şengün maçı 11 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle tamamladı ve kendisi adına sezonun 16. double-double'ını yaptı.

24 yaşındaki basketbolcu bu sezon üç kez maçı triple-double'la tamamlamıştı.


Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #Los Angeles Clippers #nba

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