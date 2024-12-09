Alperen Şengün yıldızlaştı: Houston Rockets iki maç sonra kazandı!
NBA'de Houston Rockets deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 117-106 mağlup ederek iki maç sonra kazandı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Los Angeles Clippers ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk devresini 52-64 önde tamamlayan Houston Rockets, maçı 117-106 kazanıp sahadan galibiyetle ayrıldı.
Ligde iki maç sonra kazanan Rockets'ta Jalen Green 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte ayrıca Dillion Brooks 19, Jabari Smith Jr. 13 sayı kaydetti.
Los Angeles Clippers'ta ise Nah'Shon Hyland 22, Ivica Zubac 21 ve Norman Powell 17 sayıyla maçı tamamladı.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Los Angeles Clippers karşısında 36 dakika sahada kaldı.
Alperen Şengün maçı 11 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle tamamladı ve kendisi adına sezonun 16. double-double'ını yaptı.
24 yaşındaki basketbolcu bu sezon üç kez maçı triple-double'la tamamlamıştı.
Spor Haberleri
- Alperen Şengün parladı: Rockets iki maç sonra kazandı!
- Barış Alper Yılmaz'ın babasından Manaj'a şoke eden yanıt
- TOFAŞ, Anadolu Efes'i devirerek liderliğini sürdürdü!
- Beşiktaş sahasında OGM Ormanspor'u mağlup etti!
- Lazio deplasmanda Napoli'yi devirdi!
- Marsilya deplasmanda iki golle güldü!
- Yedi gollü maçta kazanan Atletico Madrid!
- İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
- ‘Nöbetci hoca’dan ders
- ‘O hakem düdüğü assın’
En Çok Okunan Haberler
-
- Rusya'dan ilk açıklama!
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- 'İsrailcilerin sevinci yarım kalacak'
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- Esad'ın uçağı düşürüldü mü?
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'
- İsrailli bakandan 'Kürtler, Dürziler ve ittifak' mesajı
- 'Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya'
- Ankara'dan ilk Suriye açıklaması