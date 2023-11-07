Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında kariyer rekoru kırdı
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Sacramento Kings maçında 12 asistle kariyer rekoru kırdı.
NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Rockets, Kings'i 25 sayı farkla mağlup etti.
Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında 17 sayı, 12 asist, 8 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.
Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
CEDİ OSMAN VE ÖMER FARUK YURTSEVEN'İN TAKIMLARI MAĞLUP OLDU
Indiana Pacers'ın San Antonio Spurs'u 152-111 mağlup ettiği maçta Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 6 sayı kaydetti.
Utah Jazz'ın Chicago Bulls'a 130-113 yenildiği maçta ise Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 2 sayı ve 1 blokla mücadele etti.
EMBIID'DEN 48 SAYI, 11 RİBAUNT
Philadelphia 76ers'ın Washington Wizards'ı 146-128 mağlup ettiği maçta 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 1 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadı.
76ers'ta Joel Embiid, Wizards karşısında 48 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti.
Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
JOKIC'TEN "TRIPLE-DOUBLE"
Denver Nuggets'ın ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 134-116 yendiği maçta ev sahibi ekibin yıldızı Nikola Jokic, 35 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı.
Pelicans'ta ise Jordan Hawkins'in 31 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Golden State Warriors: 109-120
Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 152-111
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 102-117
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 146-128
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 125-129
Miami Heat-Los Angeles Lakers: 108-107
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 111-97
Chicago Bulls-Utah Jazz: 130-113
Houston Rockets-Sacramento Kings: 122-97
Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 114-109 (Uzatmada)
Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 126-117
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 134-116
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